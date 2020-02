A Icatu Seguros lançou a campanha de vendas Antonio Carlos de Almeida Braga 2020. A iniciativa reúne em um só lugar todas as campanhas de incentivo que os corretores poderão participar até 31 de dezembro de 2020, incluindo a premiação anual, que em 2020 contempla um destino inédito: uma viagem com acompanhante para a África do Sul.

Com a Rota das Vendas, os corretores poderão contar com programas mensais, bimestrais ou trimestrais, com premiação por atingimento de metas, que funcionam como um incentivo para a performance da campanha anual. Durante a viagem os ganhadores poderão aproveitar uma programação repleta de experiências únicas de gastronomia, cultura e vida selvagem. Os vencedores são segmentados pelas sete regionais do Brasil e viajam os dois primeiros colocados de cada categoria, sendo um total de até 98 corretores premiados.

Para Alexandre Vilardi, vice-presidente corporativo da seguradora, o corretor é um importante aliado da companhia no propósito de conscientizar a população da necessidade de investir em proteção e educação financeira. “Por isso é relevante para nós valorizar e reconhecer o trabalho dos corretores. É mais que uma relação profissional, é uma parceria estratégica”, ressalta o executivo.

