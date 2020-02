A Icatu Seguros e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) acabam de anunciar o fechamento do acordo para distribuição de seguros de Vida, Prestamista e Previdência da seguradora nos canais do banco.

O processo foi realizado por meio de concorrência e a vencedora terá a exclusividade para distribuição dos produtos em todos os canais do BNB – físicos e digitais – até 2040. A instituição é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, com 292 agências no Nordeste, norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Além da rede de agências, o Banco dispõe de 685 postos de atendimento exclusivo para a área de microfinanças.

Especialista em pessoas, a Icatu é a maior entre as seguradoras independentes, considerando o consolidado das linhas de negócio e está presente em todo o Brasil através de escritórios, corretores e parceiros comerciais. Com mais de 4 milhões de clientes, o BNB é considerado o 3° maior banco de microfinanças e o 5° maior operador de microsseguros do mundo.

Tanto o microsseguro quanto o microcrédito são ferramentas que auxiliam no combate à pobreza e redução da desigualdade social, levando opções de proteção contra riscos de flutuação de renda e iniciativas para concessão de crédito a famílias e microempreendedores brasileiros.

“A Icatu possui um portfólio completo de produtos de Vida e Previdência, já o BNB é especialista na distribuição de microcrédito. Com essa parceria buscamos uma troca de expertises, que vai contribuir com nosso propósito de democratizar o acesso a soluções de planejamento e proteção financeira a cada vez mais famílias brasileiras, reforçando também nossa atuação multicanal”, afirma Luciano Snel, presidente da Icatu Seguros.

Para o presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, a reestruturação da plataforma de seguros do Banco traz vantagens, tanto para o próprio BNB, quanto para seus clientes. “O Banco se alinha às melhores práticas do mercado e eleva seu posicionamento estratégico, cria valor para o negócio seguro, passa a ter mais uma fonte estável de receitas e reforça a sua posição como um dos principais operadores de microsseguros do mundo. Para os clientes, o BNB amplia o leque de apoio ao disponibilizar essa ferramenta de proteção às famílias, cumprindo com seu papel de Banco de Desenvolvimento.”

A iniciativa vai ampliar a atuação da seguradora na região Nordeste. “Vamos contribuir para a proteção das famílias e do planejamento financeiro dos clientes do BNB, que é referência no país ao atuar como agente do desenvolvimento sustentável da região”, explica Henrique Jenkins, diretor regional da Icatu no Nordeste.

K.L.

Revista Apólice