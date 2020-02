A HDI Seguros acabou de criar a diretoria de Transformação e Inovação, que passa a fazer parte da estrutura da presidência. Daniel Pizarro assume o comando da área com a missão de identificar e estabelecer novos negócios e parcerias alinhados ao momento atual da companhia.

Nos últimos anos, a seguradora investiu em melhorias operacionais e de processos, relacionamento com clientes e corretores, modelos de produtos e na própria forma de fazer negócios. “A criação da nova diretoria surge agora para expandir as nossas possibilidades de negócios em um mercado ecossistêmico. Somos uma nova empresa, com objetivos arrojados e desafiantes”, explica Murilo Riedel, presidente da companhia.

Formado em Engenharia da Computação pela Universidade do Porto (FEUP) em Portugal, Pizarro tem MBA pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD), na França, e acumula passagens por empresas nos EUA e Europa, como a Zurich Insurance Group, ING Group e a Accenture. “Estou animado em participar da transformação que a seguradora está vivendo, principalmente porque que acredito que podemos conquistar bons resultados para a empresa, parceiros e clientes, além de colaborar com a evolução do universo segurador”, afirma o executivo.

Superintendência de Marketing

Outra mudança na estrutura da presidência diz respeito à liderança da área Marketing, que está agora sob o comando da superintende Cintia Kim. Seu principal desafio será contribuir para o reposicionamento e crescimento da marca da companhia no Brasil.

A executiva é formada em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, tem pós-graduação em Marketing e master em Comunicação Digital e Marketing pela ESPM. A profissional possui 17 anos de experiência no setor de seguros e financeiro.

