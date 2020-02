A Generali Brasil Seguros, subsidiária do Grupo Generali, celebra 95 anos de Brasil, sendo a primeira seguradora estrangeira a chegar no país. Atualmente, tem mais de 6 milhões de clientes e cerca de 400 colaboradores nas principais regiões do território brasileiro. Desde agosto de 2019, a matriz nacional encontra-se em um edifício na região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

“Temos desenvolvido parcerias estratégicas com grandes empresas, sempre alinhados à estratégia do Grupo na Itália e com o objetivo de nos tornarmos parceiros de nossos clientes”, declara Michele Cherubini, diretor de Estratégia e Novos Negócios.

Nos últimos anos, a companhia tem focado sua estratégia na exploração de novas rotas de crescimento no mercado, estabelecendo parcerias com corretores, bancos de nicho (BMG), telecom (TIM), redes de varejo (Lojas Americanas, Novo Mundo) e por meio de canais de venda digitais (KAKAU). Além disso, a seguradora segue focada em liderar a inovação do mercado brasileiro aproveitando a experiência do Grupo e de insurtechs locais, lançando produtos digitais para seguro auto com uso da telemática e, pela primeira vez, o seguro pay-per-use.

Eleita umas das “100 empresas mais sustentáveis do mundo em 2020” pela Corporate Knights, que apresenta o ranking das 100 empresas mais sustentáveis do planeta, a companhia estabeleceu a meta de investir 4,5 bilhões de euros em investimentos verdes e sustentáveis até 2021 e um crescimento de 7 a 9% dos prêmios brutos emitidos em produtos verdes e sociais.

