No dia 14 de fevereiro a GC do Brasil realizou em São Paulo a 10ª edição do Programa de Desenvolvimento “Líder que Inspira”, evento voltado para a liderança jovem e sucessores da empresa. O encontro recebeu Geniomar Pereira, diretor Comercial da Rede Lojacorr, para abrir o seu ciclo itinerante de palestras “Gestão & Cia 2020” no País.

De acordo com Pereira, participar de ações como essa geram um fortalecimento do setor e das novas lideranças. Segundo o executivo, o conteúdo do bate-papo abordou, sobretudo, o compartilhamento de algumas metodologias de gestão que permitem trilhar uma caminhada profissional e pessoal melhor

A GC do Brasil, por opção estratégica, possui acordos comerciais com algumas seguradoras como a Bradesco Seguros, HDI, Liberty, Mapfre, Sompo, SulAmérica e Tokio Marine. Estes acordos seguem a política do ganha-ganha, visando sempre o benefício mútuo. Em linhas gerais, a atuação não se restringe aos produtos mais comuns, como automóvel e ramos elementares, por exemplo. A expertise abrange seguro agrícola, grandes riscos, seguro de transportes, seguro saúde, consórcio, produtos financeiros, entre outros.

