A unidade de negócios de Salvador do Gboex contratou Herica Dabrowska dos Santos, profissional que atua há mais de 10 anos no mercado de previdência e seguros. A executiva já desempenhou diversas funções no segmento, trabalhou em empresas de diferentes portes, sempre com foco em negociação e atendimento, e consolidou a sua experiência no trabalho com corretores de seguros.

“Assumi o desafio de conduzir a unidade tendo como foco principal tornar a marca e os produtos da empresa mais conhecidos na região, além de expandir a sua atuação como companhia especializada em proteção de pessoas”, afirma a gerente. Para ela, o trabalho ressaltará o compromisso com o cuidado e o atendimento aos associados, além de reconhecer o desempenho dos seus parceiros de negócios, “retribuindo com incentivos e suporte a confiança depositada nos produtos e serviços da organização”.

Herica é graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade Visconde de Cairu e possui extensão universitária em Legislação Previdenciária e Trabalhista. Já atuou na área financeira e em atendimento. “Para 2020, a previsão de crescimento para a região é de até 30%, considerando o nosso potencial local e o relacionamento com os corretores”, aponta a executiva.

A empresa mantém unidades em diversas regiões do Brasil. Na cidade de Salvador, a unidade está localizada na rua Frederico Simões, 153, sala 310 – Caminho das Árvores. Os telefones são (71) 3328-0055 e (71) 3328-0296, e o e-mail [email protected]

