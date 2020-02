A Brasilcap obteve um faturamento de R$ 5,4 bilhões, aumento de 16,7% em relação ao período anterior. O lucro líquido da empresa totalizou R$ 100,9 milhões, o que representou retorno de 26,5% sobre o Patrimônio Líquido de 2018. Já as reservas técnicas ficaram em R$ 8,3 bilhões, enquanto o valor dos ativos totais chegou a R$ 10,1 bilhões.

O portfólio de produtos Ourocap, comercializado pelo Banco do Brasil, foi o carro-chefe das vendas no ano passado, com crescimento de 18,7% em relação ao exercício anterior. O bom desempenho da companhia também se reflete nos prêmios distribuídos, que ajudaram a realizar os planos de clientes em todo o Brasil. No exercício de 2019, foi entregue o montante de R$ 105,9 milhões para mais de 18,8 mil títulos de capitalização contemplados.

“Em 2019 a estabilidade econômica, associada à redução das taxas de juros e da inflação, permitiu que o segmento de capitalização retomasse o rumo do crescimento. A organização, prestes a completar 25 anos de existência, desenvolveu títulos com a marca da versatilidade, soube aproveitar as oportunidades criadas e obteve resultados positivos”, destacou o novo presidente da companhia, Gustavo do Vale.

A empresa também continuou firme em sua jornada de diversificação de negócios. O Parcela Premiável, produto que dá apoio à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), aumentou as vendas em 17,4% na comparação com o exercício anterior. Já o Cap Fiador, solução oferecida para garantia de aluguel, registrou crescimento de 16,9% nas vendas do período. O produto é distribuído por imobiliárias e corretores de seguros em todo o País.

O novo marco regulatório da capitalização, estabelecido pela Susep desde abril do ano passado, deu mais transparência e pavimentou um caminho de evolução para o setor. A nova regulamentação introduziu as modalidades Filantropia Premiável e Instrumento de Garantia, que se juntaram às já existentes Tradicional, Popular, Incentivo e Compra Programada, proporcionando, assim, mais possibilidades de negócios.

Pelo nono ano consecutivo a Brasilcap obteve o Certificado de Empresa Cidadã, um reconhecimento do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ). O certificado incentiva a excelência na qualidade das informações contábeis e socioambientais, publicadas nos relatórios anuais de empresas de todos os portes e segmentos do Brasil.

