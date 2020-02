Já está esgotado o primeiro lote de inscrições para o Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros, o Brasesul 2020. O evento será realizado nos dias 14 e 15 de maio em Foz do Iguaçu.

A Comissão Organizadora abriu um segundo lote de inscrições, com valores maiores que o primeiro, que irá vigorar somente até o dia 15 de março.

Os corretores associados a algum Sincor pagam hoje R$ 180,00 e não associados, R$ 350,00. Outros valores e inscrições podem ser vistos no site do evento.

As seguradoras patrocinadoras do Congresso já estão com lotes de convites em mãos para distribuir aos corretores. Esses convites têm validade apenas até o dia 10 de março.

O Coordenador do evento, José Antonio de Castro, destaca que é importante que os interessados façam suas reservas relacionadas à hospedagem em Foz, pois já há hotéis com lotação esgotada. O Brasesul será no Rafain Palace Hotel & Convention e tem como tema “Customer Sucess – Fidelize, Diversifique e Monetize”.

N.F.

