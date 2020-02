A Axa no Brasil anunciou Erika Medici com sua nova CEO. A executiva substitui a francesa Delphine Maisonneuve que, em dezembro passado, foi promovida a CEO da Axa Next e Chief Innovation Officer do Grupo.

Erika tem 18 anos de histórico no mercado segurador brasileiro. Desenvolveu sua carreira na SulAmérica e foi responsável pela operação de venda da carteira de grandes riscos para a companhia em 2016. Com a operação concluída, liderou a transição de negócios, desde então vem expandindo sua atuação na empresa. Nos últimos dois anos, a executiva foi vice-presidente Comercial e Marketing responsável pela estratégia de vendas, parcerias e marca da organização.

“Erika vem demonstrado capacidade de liderança e possui uma ampla vivência de mercado, já tendo atuado em diversas frentes, como estratégia digital, distribuição, produtos, precificação, processos, resseguros e operações de fusão e aquisições. Junto à liderança executiva da empresa no Brasil, consolidada por Delphine, ela vai dar continuidade ao plano estratégico já traçado, buscando fortalecer a companhia entre as três maiores do país nas linhas de atuação prioritárias”, afirma Matthieu Bébeár, responsável pela estratégia de negócios do Grupo para América Latina, reforçando a posição-chave do Brasil para o desenvolvimento da companhia no continente.

“A ambição é enorme e vamos continuar perseguindo a expansão comercial com rentabilidade e disciplina técnica. Vamos intensificar o relacionamento com médios e pequenos corretores, buscando novas parcerias com o varejo e instituições financeiras para distribuição de nossos produtos. Conto com o empenho e o engajamento de todo o time para alcançarmos nossos objetivos”, afirma Erika, que passa a reportar para Matthieu.

