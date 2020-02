A Escola Nacional de Seguros (ENS) lançou um programa de inovação com a Tel Aviv University.

O programa em Israel é focado em inovação e empreendedorismo e terá duração de cinco dias, sendo os dois primeiros dias de workshop na Universidade de Tel Aviv, onde os professores são ou foram head de inovação de grandes corporações locais ou globais.

A segunda parte do programa será de visitas a pelo menos cinco empresas como, por exemplo, a Lemonade, a PassaportCard e outros unicórnios.

Veja abaixo a programação:

Programa Inovação e Empreendedorismo na Start-Up Nation -ISRAEL:

1. Israel and the Middle East at a Glance

2. The Israeli Innovation Eco-system

3. Innovation economy – Lessons from Israel for emerging markets

4. Strategic Innovation and Intrapreneurship Models

5. Keeping the innovation flair in an established corporation

6. Digital Transformation – Harnessing Digital Innovation to Transform Businesses

7. Cutting edge technologies – opportunities and threats:

a) Cyber Security – the downside of innovation

b) Enhancing Decisions and Efficiency Through Artificial Intelligence

8. Wealth-tech – technological innovation in finance and investment

9. Risk management and mitigation

10. Applying creativity tools to facilitate strategic problem solving

11. Program closing & certification

Visitas

Serão feitas cinco visitas de acordo com a disponibilidade das seguintes empresas)

1. The Floor Hub/ Citi Innovation Lab/ Visa Europe Collab/ Verifyoo/ CyberArk

2. Nielsen Innovate / Riskified / Forter / PassportCard / Lemonade / At-Bay / Acolto

O valor do programa é USD$ 3,000, não incluindo passagem aérea e hotel. Mais informações estão disponíveis no site da entidade.

