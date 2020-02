Em linha com sua estratégia de ampliar o acesso do cuidado com à saúde, a SulAmérica começa a comercializar os planos da família Direto para empresas a partir de 3 vidas, entre colaboradores e dependentes. Disponível em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba e com plano de expansão pelo país, o produto foi concebido para quem prioriza atendimento no local onde mora ou trabalha. “Tivemos cuidado na hora de montar a rede de prestadores para esse plano, visando que o beneficiário tivesse ​acesso ao cuidado em uma rede qualificada”, afirma Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da seguradora.

O plano, além oferecer uma rede integrada e distribuída nos principais municípios da região, também oferece acesso aos serviços diferenciados da seguradora, como Orientação Médica por Telefone e Médico na Tela. “Estamos aumentando o acesso aos planos da companhia, mantendo os serviços que facilitam a vida das pessoas”, diz a executiva, acrescentando que, em breve, o produto também será aceito para planos coletivos por adesão.

Quem contratar o Direto (Sampa, Rio ou Curitiba) terá direto a usufruir do Médico na Tela, que permite ao segurado realizar uma videochamada via aplicativo da seguradora com pediatra ou clínico-geral para orientações de saúde, evitando corridas para o pronto-atendimento sem necessidade. O OMT (Orientação Médica por Telefone) oferece também todas as funcionalidades do app de saúde da seguradora (carteirinha virtual, busca de médicos, clínicas e hospitais por geolocalização e Benefício Farmácia).

Para André Lauzana, vice-presidente Comercial e de Marketing da empresa, o plano gera mais oportunidades de negócios para os corretores. “Quando construímos esse produto, tivemos ampla participação dos corretores, que nos trouxeram desejos de seus clientes. Todo mundo sai ganhando com esse seguro personalizado”, diz.

Locais já disponíveis

O Direto Rio está disponível na capital fluminense, Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti, Itaguaí, Niterói e São Gonçalo. O plano foi lançado primeiramente para os cariocas em 2019 e o beneficiário conta com os hospitais da Rede D’Or e outros parceiros complementares, localizados em diferentes regiões para garantir acesso rápido a atendimento ambulatorial, internações, urgência e emergência.

Já o Direto Sampa, que além da capital paulista atende os municípios de Barueri, Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Taboão da Serra, oferece cobertura variada em parceria com as clínicas do Dr. Consulta. Para cirurgias eletivas e tratamentos de alta complexidade, o paulista tem à disposição o Hospital Oswaldo Cruz Vergueiro, além de outros parceiros complementares, como hospitais especializados, atendimento para urgências, emergências e maternidades.

O Direto Curitiba, disponível também em Almirante Tamandaré, Araucária, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e São José dos Pinhais, segue a mesma diretriz, com prestadores qualificados, entre eles os laboratórios da rede Frischmann Aisengart, o Hospital Infantil Pequeno Príncipe, o Médico dos Olhos, o Erasto Gaertner e a Maternidade Santa Brígida, DASA e Hospital Santa Cruz.

Os planos também estão disponíveis para empresas a partir de 30 vidas, entre titulares e dependentes. A seguradora está focada em expandir seu plano de atuação, contemplando cidades de diferentes regiões do Brasil.

Revista Apólice