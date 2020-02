O CVG-SP realizará a palestra “Oportunidades em planos de Previdência e Seguro de Vida”. O evento é gratuito e conta com o apoio da Aconseg-SP e do CCS-SP, além da parceria com a Fecap.

A programação prevê a abordagem de temas importantes do ramo de seguros de pessoas, como a “Previdência Privada e o Seguro de Vida diante do mercado brasileiro”; “As principais características de Whole Life e Term Life + Acumulação” e “O desenvolvimento dos Seguros Resgatáveis e as novas oportunidades para a população brasileira”. A parte final será dedicada ao debate entre palestrantes e plateia.

Para o presidente da entidade, Silas Kasahaya, o momento é oportuno para trazer ao debate a Previdência e o Seguro de Vida. “Ambos os segmentos apresentam enorme potencial de crescimento e o enfoque do evento nas oportunidades interessa, sobretudo, aos corretores de seguros”, diz.

Para o mentor do CCS-SP, Evaldir Barboza de Paula, as transformações que estão ocorrendo no mercado e na corretagem de seguros, inclusive pelo uso de novas tecnologias, tornarão o relacionamento com o cliente essencial. “O seguro de pessoas é relacionamento”, afirma. Já o vice-presidente da Aconseg-SP, Jairo Christ, resume em uma palavra o que o seguro de vida e a Previdência representam hoje para os corretores de seguros: “sobrevivência”.

Serviço

Data: 3 de Março

Horário: 8h30 às 12h

Local: Teatro Fecap – Av. da Liberdade, 532 – Liberdade, São Paulo (SP)

Programação

8h30: Welcome Coffee

9h15: Abertura

Marcio Batistuti, presidente da Comissão Fiscal do CVG-SP e diretor de Varejo da MAG; Evaldir Barboza de Paula, mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP); Jairo Christ, vice-presidente da Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de seguros de São Paulo (Aconseg-SP)

9h30: A Previdência Privada e o Seguro de Vida diante do mercado brasileiro

Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência na Icatu Seguros

10h: As principais características de WHOLE LIFE e TERM LIFE + Acumulação

Leonardo Lourenço, superintendente de Marketing na MAG

10h30: O desenvolvimento dos Seguros Resgatáveis e as novas oportunidades para a população brasileira

Bernardo Castello, diretor de Técnica, Operações, Produtos e Relacionamento na Bradesco Vida e Previdência

11h: Debate

Mediação: Marcio Batistuti

12h: Encerramento

Marcio Batistuti, Evaldir Barboza de Paula e Jairo Christ

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Mais informações estão disponíveis pelo e-mail [email protected], no telefone (11) 3331 9313 e no whatsapp (11) 96308 0220.

N.F.

Revista Apólice