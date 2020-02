Marcia Gonzaga, cliente da Ituran teve uma surpresa ao descobrir que foi a ganhadora de um Ford Ka zero-quilômetro. Quando adquiriu o seguro auto da empresa, a sua apólice era da Mapfre Seguros, assim, ela passou a fazer parte do Club Mapfre, programa de relacionamento com o cliente da seguradora.

O Ituran com Seguro (ICS) é fruto de uma parceria entre seguradoras, que promove a inclusão de dos consumidores, uma vez que se adéqua às necessidades de quem precisa proteger seu patrimônio com um preço acessível. Atualmente, a Ituran já emitiu mais 2 milhões de apólices do ICS, contemplando veículos com até 20 anos de fabricação. “A Mapfre é a seguradora que está conosco desde a criação do produto, ficamos felizes em participar deste momento da nossa cliente”, enfatiza Roberto Posternak, diretor comercial da companhia.

A entrega do carro aconteceu na quarta-feira(22), quando o diretor Territorial da Mapfre em São Paulo, Sandro Pinto de Moraes, entregou em mãos o prêmio à contemplada.

