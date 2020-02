O Clube Internacional de Seguros de Transportes (CIST) já abriu as inscrições para o seu primeiro workshop do ano.

O evento faz parte da grade de debates mensais que a entidade promove com o compromisso de desenvolver a cultura de gestão de riscos e seguros no Brasil, capacitando trabalhadores desses segmentos.

O primeiro painel terá como tema “Novos tempos, novos clientes: o novo consumidor de seguro – Desafios que afloram dessa nova conjuntura no mercado de seguro de transporte”. O palestrante será Mauricio Viana, CEO da MJV Tecnologia & Inovação. Doutor em Ciência da Computação pelo Illinois Institute of Technology, frequentemente ele ministra palestras sobre o valor do Design Thinking e da inovação para pessoas e empresas ao redor do mundo.

O outro assunto do dia será sobre a “Visão Geral do Mercado de Seguros de Transportes e suas Tendências: América latina e Mundo”. Quem vai abordar o tema será Valdo Alves, diretor de transporte da Tokio Marine. Formado em geografia e comércio exterior, o executivo possui 32 anos de experiência no mercado de seguros. Ele também é membro da Comissão de Transportes da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

Serviço

Data: 19 de fevereiro de 2020

Horário: 09h às 12h30

Local: Hotel Radisson Paulista

Endereço: Alameda Santos, 85 – São Paulo

Inscrições: R$ 80 para sócios / R$ 100 para não-sócios

Mais informações pelo email [email protected]

