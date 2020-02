A Care Plus, empresa pertencente ao Grupo Bupa, anunciou nesta segunda-feira, 03 de fevereiro, a aquisição da Qualywork, companhia fornecedora de saúde ocupacional.

Atualmente, atendendo a 25 mil pessoas em mais de 700 empresas, a empresa fundada há mais de dez anos fornece produtos de medicina ocupacional e as melhores práticas no segmento.

A operadora, atuante no Brasil há mais de 27 anos, oferece soluções de saúde premium por meio de um portfólio de produtos, entre eles: medicina, odontologia, saúde ocupacional e medicina preventiva. A companhia possui cerca de 112 mil beneficiários.

Esta aquisição fará com que os clientes da Qualywork continuem a experimentar o atendimento e o serviço com os quais estão acostumados, somando a variedade de produtos e serviços oferecidos pela Care Plus.

Leia mais: Care Plus lança serviço de telepsicologia no Brasil

Segundo Danilo Roucourt, fundador da Qualywork: “Ficamos felizes com esse novo momento, continuarei liderando os negócios nessa fase e estou entusiasmado com a nova etapa. O nosso objetivo será ampliar a rede credenciada, os serviços e os produtos”.

Para Luiz Camargo, CEO da operadora, a aquisição faz parte do planejamento estratégico da empresa. “Queremos investir mais no mercado de medicina ocupacional. Nosso objetivo é proporcionar cuidado à saúde dos nossos clientes, ou seja, desde a entrada do colaborador na empresa, apoiando o RH com a parte regulatória do processo de admissão, até a utilização de nossos planos de saúde e odontológicos. Estamos satisfeitos com a aquisição e iremos agregar os pontos fortes e o conhecimento da Qualywork à nossa experiência. Isso significa que, juntos, podemos beneficiar os nossos clientes em comum, os ajudando a viverem vidas mais longas, saudáveis e felizes”, afirma o executivo.

N.F.

Revista Apólice