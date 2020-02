A Brasilprev Seguros e Previdência S.A anunciou Jorge Marino Ricca, de 47 anos, para ocupar o cargo de diretor Financeiro. Ricca substitui Marcelo Wagner, que atuava na liderança da equipe Financeira desde outubro de 2017.

Funcionário de carreira do Banco do Brasil, o novo diretor é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Gama Filho (RJ), possui pós-graduação em Finanças e Mercado de Capitais pela PUC-RJ e mestrado em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e Empresarial da FGV-RJ. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, o executivo é especialista na gestão investimentos, principalmente dos ativos de multimercado. Em seu cargo mais recente, atuou na gerência Executiva de Fundos de Ações, Multimercados e Off Shore da BB DTVM.

N.F.

Revista Apólice