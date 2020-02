Nesta quarta, 5 de fevereiro, faltam exatos 100 dias para o Brasesul 2020, que será realizado dias 14 e 15 de maio pelos Sincor’s do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em Foz do Iguaçu, no Rafain Palace Hotel & Convention.

As inscrições estão abertas e os corretores de seguros de praticamente todos os estados do país já estão se inscrevendo. “Não deixe para depois, pois a exemplo de 2018, na edição anterior em Florianópolis, tivemos que encerrar as inscrições antes do prazo, pois já havíamos lotado a capacidade do local”, observa o Coordenador do evento, José Antonio de Castro.

Os interessados devem também se agilizar para reservar a hospedagem. “Já há hotéis com as acomodações esgotadas”, reforça.

As inscrições podem ser feitas no site e até o dia 15 deste mês de fevereiro os corretores de seguros associados a algum Sincor pagam apenas R$ 165,00 e os não associados R$ 310,00. O valor para segurador com patrocínio é de R$ 330,00 e R$ 660,00 para segurador sem patrocínio.

O evento tem como tema “Customer Sucess – Fidelize, Diversifique e Monetize”. A programação discutirá assuntos atuais de um mercado que está em expansão e em constante mudança.

As seguradoras e apoiadores que já confirmaram que estarão junto com os corretores no Brasesul 2020 são: Allianz, Auto Glass, Bradesco, Capemisa, Centauro-ON, Escola de Negócios e Seguros, Essor, Extramed, Fator, Fenacor, Gboex, HDI, Icatu, Liberty, Mapfre, Mitsui Sumitomo, Grupo Mongeral Aegon, Pasi, Porto Seguro, Previsul, Sancor, Sompo, SulAmérica, Tokio Marine, Seguros Unimed e Zurich.

