O Grupo Bradesco Seguros inaugurou este mês (10/02), em Curitiba, mais uma unidade da rede de clínicas Novamed. Esta é a primeira unidade no Paraná e a segunda na região Sul. A unidade de Porto Alegre foi inaugurada no fim do ano passado. Com foco em Atenção Primária à Saúde (APS), a clínica tem capacidade de oferecer atendimento para cerca de 45 mil beneficiários da Bradesco Saúde e da Mediservice. A clínica foi criada para oferecer consultas médicas básicas e especializadas, além de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, exames laboratoriais e de imagem.

“O atendimento primário, que cuida do indivíduo de forma integral e busca a promoção da saúde e prevenção de doenças, é uma tendência mundial e vem crescendo no Brasil. O modelo faz parte dos pilares do Grupo”, afirma Thaís Jorge, diretora da companhia. Segundo a OMS, esse tipo de atendimento é capaz de resolver cerca de 80% das demandas por cuidados de saúde, reduzindo em 17% as internações e em 29% a procura por serviços de urgência e emergência.

Desde 2015, já foram realizados mais de 440 mil atendimentos nas 16 unidades em funcionamento, sendo 7 em São Paulo, 6 unidades no modelo in company, 1 no Rio de Janeiro (modelo in company), 1 em Porto Alegre e o lançamento da unidade de Curitiba.

Na unidade do Paraná, serão oferecidas consultas médicas nas especialidades: Ginecologia, Otorrino, Ortopedia, Dermatologia, Geriatria, Cardiologia, Clínica Médica (Medicina da família), Endócrino e Nutricionista. Outro diferencial é o uso do prontuário eletrônico, que garante a integração de dados dos pacientes, facilitando no atendimento e no diagnóstico mais eficaz. “Todas as informações do beneficiário ficam armazenadas para futuras consultas, oferecendo praticidade aos nossos pacientes e informações ao corpo médico”, completa Thais.

A estratégia do grupo é expandir a rede com novas unidades em diversas capitais do país, como Belo Horizonte, Recife, e Salvador. A unidade Curitiba fica na Rua Bispo Dom José, 2133, Batel. O horário de funcionamento é das 6h30 às 20h (segunda à sexta), e 6h30 às 14h (sábados).

