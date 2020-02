O executivo Domingos Pozzetti volta a comandar o departamento de Transportes da Berkley Brasil após passagens por corretores de retail e resseguro com olhar crítico do mercado. Engenheiro de formação, pós graduado e com MBA nas melhores universidades do país, realizou diversos outros cursos no Brasil e no exterior.

Com mais de 20 anos de experiência no setor, Pozzetti chega com a responsabilidade de crescer a carteira mantendo o resultado em um cenário desafiador, seja tanto em termos de mercado quanto macroeconômico, mas otimista com as oportunidades.

N.F.

Revista Apólice