O Inpao Dental (Instituto de Previdência e Assistência Odontológica) acaba de lançar um aplicativo para facilitar o acesso dos beneficiários às informações do plano odontológico contratado. Após o cadastro de login e senha, é possível visualizar a credencial do plano corresponde e seguir nas funcionalidades oferecidas.

Na ferramenta, titular e dependentes do plano podem fazer busca da rede credenciada e favoritar seu especialista, o que facilita o acesso aos contatos para agendamento. Também é possível encontrar o dentista mais próximo de acordo com a localização em que está o aparelho de celular do beneficiário. Além de buscas por CEP e localidade (região, cidade, estado etc).

Em breve, outras aplicabilidades do aplicativo estarão disponíveis, como:

– Consultar os tratamentos já realizados, por período, avaliar ou até reportar um problema ocorrido no tratamento com o dentista credenciado;

– Solicitar, acompanhar ou consultar reembolsos;

– Funcionários de empresas já clientes do Instituto poderão aderir às campanhas determinadas pelo RH e incluir dependentes.

“Simplificar a experiência do nossos clientes e dar acesso à odontologia estão entre os objetivos traçados pelo Inpao em 2020”, comenta Claudio Aboud, diretor Administrativo-Financeiro da empresa.

Nesta fase inicial, o app está disponível para Android e pode ser baixado na Play Store.

Leia mais: Inpao Dental se associa à seguradora Swiss Life

N.F.

Revista Apólice