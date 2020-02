A Austral Seguradora está lançando o seguro E&O (do inglês Errors & Omissions, no português Erros & Omissões), que garante a cobertura de qualquer tipo de prejuízo causado por falhas cometidas por profissionais liberais, como contadores, advogados e engenheiros, enquanto exercem suas atividades.

De acordo com dados da Susep, esse produto cresceu 70% nos últimos 5 anos e movimentou mais de R$ 403 milhões em prêmios emitidos em 2019. A expectativa da companhia é que sua participação de mercado neste ramo atinja cerca de 6% em 3 anos.

O produto vem para completar o ramo de Responsabilidade Civil da seguradora. Em 2019, a empresa marcou sua entrada em D&O e, em 4 meses, emitiu R$ 6 milhões em prêmios.

Já em operação, o seguro E&O está integrado a um processo de transformação digital que envolve toda a organização. Ainda no primeiro trimestre, o produto fará parte de uma nova plataforma digital, construída para facilitar o dia a dia de corretores, assessorias e parceiros de negócios.

“O seguro tem total sinergia com nosso portfólio, visando completar e qualificar a empresa para atender riscos corporativos”, afirma Rodrigo Campos, diretor de Subscrição da seguradora.

Sobre o potencial deste mercado, o executivo lembra que, além do aumento da conscientização em relação à importância do seguro, ele tem se tornado uma exigência por parte de alguns clientes para contratarem os seus fornecedores. “No caso do E&O, vemos ainda um movimento de judicialização no país, sendo cada vez mais comuns as reclamações feitas contra profissionais liberais”, ressalta.

N.F.

Revista Apólice