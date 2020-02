EXCLUSIVO – O intenso uso da tecnologia resolve muitos dos problemas das pessoas e empresas. Entretanto, o uso indiscriminado também pode ser uma ameaça, principalmente para os indivíduos que passam grande parte de seu tempo conectados, seja pelo celular, desktop, app ou até por uma SmartTV.

As seguradoras estão preocupadas em oferecer novas soluções para aumentar o grau de proteção de seus clientes. Pensando nesta oportunidade, a FS, uma empresa que fornece soluções de segurança para diversas áreas do varejo, como telecom, criou o produto Hero, com o qual ela pretende avançar para o mercado de seguradoras, para que estas ofereçam a solução como benefício acoplado a um seguro residencial, por exemplo.

Almir Fernandes, representante da FS e egresso do mercado de seguros, é quem está conduzindo este novo momento. Ele explica que o Hero é uma proteção completa em uma única solução, pois contempla segurança da navegação, armazenamento em nuvem, proteção de dados, monitoramento familiar e otimizadores para o aparelho. “Há um espaço para ser ocupado por este app, pois é uma maneira da seguradora estar presente no celular do segurado o tempo inteiro, oferecendo proteção”, avalia.

O produto é escalonável e não há discussão posterior sobre custos, ao contrário de outros serviços de assistência disponíveis no mercado. O custo por usuário é de centavos de Real, a partir do momento em que ele seja contratado para uma grande carteira.

Kelly Lubiato

Revista Apólice