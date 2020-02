A presidência do Sindicato das Seguradoras do RJ/ES terá novo ocupante. Antonio Carlos Costa, da HDI Seguros, foi o escolhido em eleição, no dia 10 de janeiro, para assumir o cargo. A posse será em 19 de fevereiro para mandato de dois anos na função.

Com mais de 35 anos de experiência no mercado segurador, o executivo já ocupou os cargos de conselheiro fiscal e diretor na entidade e teve passagem em grandes seguradoras nacionais e internacionais, atuando em várias regiões do Brasil. Formado em Administração de Empresas, com MBA em Seguros pela PUC-RJ, ele está há 20 anos na HDI. Antes de assumir a diretoria regional RJ/ES, cargo que ocupa desde 2014, foi diretor regional Norte/Nordeste, liderando a implantação das filiais nessas regiões.