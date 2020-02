Em seu primeiro lançamento de produto do ano, a Amil Dental disponibilizou ao mercado uma nova linha premium de planos odontológicos, desenhada para atender às necessidades da liderança sênior de clientes corporativos de grande, médio e pequeno portes. Para atrair um consumidor com elevado padrão de exigência, a operadora investiu no tripé liberdade de escolha, qualidade do serviço e reembolso. São quatro planos disponíveis com diferentes níveis de cobertura. Todos eles têm acesso a uma rede credenciada diferenciada, com dentistas de referência entre o público premium. Outros diferenciais são a desburocratização e agilidade do pagamento de reembolso, que pode chegar a 80%, e serviço de concierge para atendimento ao cliente.

De acordo com dados da ANS, o Brasil possui mais de 25 milhões de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, sendo cerca de 72% vinculado a um contrato empresarial. Outro dado, da consultoria de empregos Catho, aponta que mais de 40% dos profissionais empregados valorizam um pacote de benefícios atrativo. “Quando temos apenas um tipo de plano odontológico disponível ele é oferecido aos mais diversificados níveis hierárquicos da empresa. Com isso, as lideranças que possuem um plano de saúde diferenciado acabam não vendo valor no plano dental e preferem continuar indo no seu dentista de confiança, de forma particular. Ou seja, o plano odontológico fica de lado. Ao criar um plano premium esperamos mudar esse comportamento, agregando mais um diferencial na retenção de talentos de altos cargos”, explica o diretor de Produtos da companhia, Robert Wieselberg.

A linha foi desenvolvida com base nos requisitos listados pelo público desse segmento como prioritários, como a liberdade de ir ao dentista de preferência, reembolso por nível de complexidade do tratamento, rede credenciada diferenciada e serviços via aplicativo. Além de todas as coberturas básicas como limpeza, profilaxia e aplicação de flúor, há opções de planos que incluem clareamento dentário, tratamento de ATM (articulação temporomandibular), tomografia, instalação e manutenção de aparelho, colocação de prótese de resina e de porcelana, implante e botox.

De acordo com o executivo, essa é a primeira de uma série de ações que serão desenvolvidas pela operadora durante o ano com o objetivo de diferenciar seu portfólio de produtos e atender às expectativas dos clientes.

Leia mais: ENS e Amil oferecem curso para corretores através de parceria

N.F.

Revista Apólice