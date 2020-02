A Affix Administradora de Benefícios apresentou sua assistente virtual Hannah. A estratégia da empresa é facilitar que os clientes utilizem os serviços digitais da companhia, acompanhando a tendência do mercado e a exigência por cada vez mais tecnologia no negócio.

Para o sócio-fundador e CEO da organização, Pedro Rezende, a administradora está investindo em tecnologia para agilizar ainda mais o contato com o consumidor e vice-versa. “A Hannah foi desenvolvida para ser um importante meio de comunicação com os consumidores e para as pessoas em geral. Ela vai trabalhar anunciando nossos produtos, explicando especificidades dos planos e nos auxiliará no atendimento”, afirma o executivo.

O mais novo chatbot do mercado foi desenvolvido pela Proa Tecnologia, fruto de um trabalho de imersão que atendeu às atuais necessidades de crescimento da empresa. No ano em que completa 7 anos, a companhia precisava estar próxima dos clientes e das pessoas em geral que procuram a organização para orientação e definição quanto aos planos de saúde.

O nome Hannah foi escolhido em homenagem a uma das primeiras funcionárias da Affix pela sua dedicação à empresa.

A assistente foi criada com o sistema de computação cognitiva da IBM, o Watson, capaz de interagir e aprender a cada diálogo. Segundo a Proa, a escolha pela inteligência artificial traz uma série de benefícios como o atendimento 24 horas, otimização de processos e recursos humanos, além de proporcionar mais assertividade nos questionamentos recebidos.

Em um primeiro momento, o chatbot vai trabalhar com uma base de 70 diálogos conectados ao site da empresa e possui integração com serviço de e-mail. Nas primeiras semanas de implantação, a Hannah registrou uma taxa de retenção de 100% nos atendimentos.

N.F.

Revista Apólice