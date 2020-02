A Affix Administradora de Benefícios anunciou parceria com a operadora Santa Rita Saúde, em Maringá, no Paraná. Planos de saúde coletivos por adesão de qualidade e com o melhor custo benefício poderão ser adquiridos pela população da região.

O sócio-fundador e CEO da administradora, Pedro Rezende, informa que o recente acordo com a operadora permite ampliar a atuação da companhia no Sul do país, consolidando-se na região. “Estamos dando continuidade a nossa estratégia de estar presente em todas as localidades do Brasil”, afirma.

Maringá é a terceira cidade mais importante do estado do Paraná. Fundada em 1951, é uma cidade planejada, considerada uma das mais arborizadas e limpas do país. No ano passado, sua população foi estimada, conforme dados do IBGE, em cerca de 424 mil habitantes e sua região metropolitana em aproximadamente 755 mil.

A empresa é hoje a 3ª maior administradora de benefícios do país, segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS). Em sete anos de atividade, a serem completados em julho desse ano, a organização mantém 120 mil beneficiários em todo o país, 36 operadoras parceiras em 19 regiões e 144 colaboradores.

