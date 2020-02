A Affix Administradora de Benefícios fechou parceria com a Premium Saúde no Distrito Federal.

Com isto, a operadora amplia suas atividades no Estado, um dos maiores centros urbanos e industriais da região do Planalto Central do Brasil. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população da cidade era de 2.974.703 habitantes em 2018 (4.284.676 em sua área metropolitana), sendo a terceira mais populosa do país. A região possui o maior produto interno bruto per capita em relação às outras capitais, o quarto maior entre as principais cidades da América Latina e cerca de três vezes maior que a renda média brasileira. A cidade de Brasília possui 410 operadoras de saúde e a Premium Saúde é a 13ª. em número de vida.

Para Pedro Rezende, sócio-fundador e CEO da companhia, o acordo operacional é um passo importante para a administradora se consolidar no mercado do Centro-Oeste do Brasil. “Nossa meta em 2020 é fortalecer nossa presença na região e em outras localidades do país, ampliando a rede de atendimento e também em número de beneficiários. A parceria é a terceira novidade anunciada esse ano, mais revelações virão até dezembro”, afirma.

Na semana passada a Affix apresentou outra novidade para o mercado, sua nova identidade visual. De 500 beneficiários de planos de saúde médicos em 2013, ano de sua fundação, a administradora mantém 120 mil em todo o país, 36 operadoras parceiras em 19 regiões e 144 colaboradores.

Há mais de oito anos a Premium Saúde atua no mercado brasileiro. Suas atividades iniciaram em Minas Gerais em 2011, expandindo a operação dois anos depois para o Distrito Federal, em 2017, e abrindo uma filial no Espírito Santo em 2018 em Santa Catarina. Atualmente oferece benefícios saúde para 110 mil beneficiários, entre Plano Ambulatorial, Plano Odontológico e Plano Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.

