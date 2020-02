“Um evento que irá conectar todos os seus players do mercado de seguros nacional através de palestras e debates de temas relevantes trazidos por profissionais do setor. Outros atrativos da programação são a Feira de Negócios, o networking entre os participantes, finalizando com um momento de descontração com um happy hour”, afirma convidando a todos, o presidente do CCS-RJ, Fabio Izoton.

A programação do CCS-RJ Connection contará com a participação de expoentes do mercado de seguros, como o presidente do Ibracor, Joaquim Mendanha de Ataídes; e o fundador do CQCS, Gustavo Doria. Eles, acompanhados pelo sócio da Aris Corretora, Thiago Fecher, vão compor painel que abordará o atual cenário do setor.

Também estão confirmadas palestras do colunista dos jornais O Globo, O Estado de S. Paulo e da rádio CBN, Pedro Doria, com o tema “Como o digital está mudando o mundo”; do vice-presidente nacional da ABCOMM (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), Rodrigo Bandeira, que falará sobre a importância de conhecer o comportamento do consumidor.

Para falar sobre resultados e vendas, a idealizadora do PACS (Programa de Alta Performance para Corretores de Seguros), líder e fundadora da MegaLuzz Negócios, Bruna Garcia; e o sócio-diretor da LUCRUS Treinamentos de Alto Impacto, Founder e Mentor na MENTORCOR, Rodrigo Maia, especialista no desenvolvimento de pessoas com foco em competências relacionadas às estratégias do negócio.

Além das palestras, o encontro contará com uma feira de negócios com mais de 20 expositores. Entre os confirmados, estão: Allianz, Bradesco Seguros, ENS, Porto Seguro, Liberty Seguros, Mapfre, Capemisa, Fator Seguradora, SulAmérica, Carglass, NotreDame Intermédica, MBM Seguros, Previsul e TGL Consultoria. A atração também tem apoio institucional da ABCOMM, Aconseg-RJ, Fenacor e Ibracor.

Todas as informações sobre ingressos, programação e patrocínios estão disponíveis no site.

Serviço

Data: 31 de março

Horário: das 8h às 17h

Local: Centro de Convenções do Prodigy Hotel Santos Dumont

N.F.

Revista Apólice