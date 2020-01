A Minuto Seguros acabou de realizar um estudo com base na lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) com os carros mais vendidos no Brasil em 2019, além da separação da lista dos carros mais vendidos no mês de dezembro. O Onix, da Chevrolet, fechou o ano mais uma vez com a primeira colocação.

Com relação ao preço do seguro, o veículo registrou uma elevação em relação ao mês de novembro. Para o público masculino, no penúltimo mês de 2019, o preço médio do seguro era de R$ 1.855, enquanto em dezembro o valor ficou em R$ 2.221, uma alta de 19,7%. No que diz respeito ao perfil feminino, o cenário também é de elevação do preço médio da proteção para o veículo mais vendido do Brasil nas capitais cotadas. Em dezembro, ficou em R$ 1.873, 12,5% maior do que o valor médio registrado em novembro, de R$ 1.664.

No ano o preço do seguro do Onix fechou com média de R$ 1.883 para o público masculino, sendo o valor mais barato em maio, quando atingiu R$ 1.734, e o mais caro em dezembro. Para as mulheres, o valor médio foi de R$ 1.676, com o mais baixo registrado em outubro, no qual atingiu R$ 1.376, e o mais alto também em dezembro. Já em relação às vendas, o modelo alcançou 241 mil emplacamentos em 2019 e, com isso, superou as 210 mil unidades vendidas em 2018, representando um crescimento que se aproxima dos 15%.

Ainda sobre a Chevrolet, o Prisma foi o sétimo carro mais vendido do Brasil em 2019, com 73.721 unidades vendidas, quase 2 mil a mais que em 2018. No entanto, o veículo da montadora americana ficou duas posições abaixo que no ano anterior. Ainda assim, o veículo terminou 2019 como líder no mercado de sedans, com cerca de 17 mil vendas a mais que o Corolla, segundo sedan mais vendido do Brasil, mas que ficou fora do Top 10 geral. Sobre o preço do seguro do Prisma, o valor médio em dezembro para o público masculino foi de R$ 2.497, enquanto para o feminino o preço médio ficou em R$ 2.039.

Mudanças na lista em comparação a 2018

Dos 10 carros mais vendidos do Brasil em 2018, nove se mantiveram na lista e apenas o Onix continuou na mesma posição. Houve mudanças em todas as outras colocações, com destaque para o KA, que tomou a vice-liderança do HB20. A Renault também teve motivos para comemorar, já que o Kwid saltou do sétimo para o quarto lugar, com mais de 85 mil vendas. O Argo foi outro que subiu no ranking em relação ao ano anterior: de 8º para 6º. Já o Gol caiu da quarta para a quinta posição, mas registrou crescimento nas vendas de 4,7% em 2019. O único modelo a entrar na lista foi o Renegade, que ficou em 9º e fez dobradinha com o Compass, em 10º. Com isso, o Corolla ficou de fora do Top 10.

Com muita disputa mês após mês com o HB20, o Ford KA conseguiu ocupar o segundo lugar no acumulado de 2019, ao registrar 104.331 vendas, desempenho ligeiramente superior ao de 2018, quando emplacou 103.286 modelos. No que diz respeito ao preço médio do seguro do KA, houve elevação tanto para o público masculino quanto para o feminino em relação a novembro. Para os homens, o valor médio ficou em R$ 2.290 em dezembro, uma alta de 33% em comparação com o registrado na última cotação média, quando estava em R$ 1.721. No caso das mulheres, o preço médio do seguro no último mês de 2019 ficou em R$ 1.630, um aumento de 28% em relação aos R$ 1.270 cotados em novembro.

Falando sobre o HB20, que foi o terceiro carro mais vendido do Brasil com 101.590 unidades, comparativamente com o mesmo período de 2018, houve redução no preço do seguro para as mulheres. Em dezembro de 2019, a cotação média para elas ficou em R$ 2.052, cerca de 4% mais barato do que o registrado no último mês de 2018: R$ 2.135. Para os homens, houve uma leve alta na comparação entre os períodos. O valor médio do seguro era de R$ 2.300 entre as capitais cotadas em 2018 e foi para R$ 2.481 em 2019.

Análise do preço do seguro dos mais vendidos

A somatória dos 10 carros mais vendidos do Brasil teve um aumento de 9%: saiu de 887.914 em 2018 e passou para 967.404 em 2019. As vendas do Onix têm impacto direto nisso, visto que elas representam 25% do total, ou seja, um quarto das vendas automotivas brasileiras. O preço do seguro médio desses 10 veículos nas seis capitais listadas é de R$ 2.260 para as mulheres e de R$ 2.967 para os homens.

Vale citar que o preço médio do seguro mais barato dos modelos mais vendidos do Brasil, entre os mais vendidos, para o público masculino é do Onix, com R$ 2.221. Já para as mulheres, o modelo com seguro médio mais barato é o do KA: R$ 1.630.

Para realizar o estudo, a seguradora considerou como perfil um condutor homem e uma condutora mulher, de 35 anos, ambos casados. Foram avaliados os preços dos seguros em seis capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Porto Alegre).

Quem paga menos pelo seguro?

Dentro destes perfis mencionados, o preço do seguro para o Onix é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas para homens. O valor mais alto está no Rio de Janeiro, com R$ 2.466, e o menor em Curitiba, por R$ 2.022, uma distância de R$ 444. No contraponto de diferença de valores, ainda citando o público masculino, o Compass é o que possui a maior diferença entre estados: R$ 5.408. A mais alta também no Rio de Janeiro, R$ 9.578, e a menor em Curitiba, com R$ 4.170. Para os homens, Curitiba é a cidade com seguro mais barato: sete dos dez carros. Nos seguros com valores mais altos, o Rio de Janeiro é a cidade que detém os maiores preços: nove dos dez modelos. O preço médio do seguro para homens, em São Paulo, para os 10 carros mais vendidos é de R$ 2.633, já no Rio de Janeiro, o valor é de R$ 3.975.

Agora, falando no perfil feminino, o Onix também é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas, com uma diferença de R$ 794 do valor mais alto, que está no Rio de Janeiro, com R$ 2.328, para o mais baixo, que está em Belo Horizonte, com R$ 1.534. Em outra comparação, o Compass ficou com a maior distância de valores: R$ 3.104. A maior no Rio, com R$ 5.842 e a menor, em Belo Horizonte, com R$ 2.738. No âmbito do público feminino, a capital mineira também é a cidade com o seguro mais barato: são oito dos dez carros. Já os valores maiores estão concentrados no Rio de Janeiro: 100% dos seguros com maior preço ficam na capital carioca. O preço médio do seguro em São Paulo, para as mulheres, ficou em R$ 2.033 e no Rio de Janeiro, R$ 3.088.

N.F.

Revista Apólice