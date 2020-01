Entre os dias 20 e 23 de janeiro, a Unisincor (Universidade Corporativa Sincor) certificou mais de 30 jovens que trabalham em corretoras de seguros durante um curso promovido no centro de São Paulo. Com público entusiasmado para aplicar o conteúdo em seu dia a dia e já com pedidos de abertura de nova turma, a instituição deve abrir inscrições no mês de abril.

Ministrado pela docente Angélica Martins Valverde, o curso “Preparatório para funcionários de corretoras de seguros” reuniu um público formado por jovens profissionais para instruir a respeito de questões administrativas das empresas, além de conceitos fundamentais do seguro.

Segundo o diretor da Conhecer Seguros, Sidney Dias, a formação de pessoas mais jovens é uma necessidade do setor. “Sabemos que muitas empresas que atuam na corretagem ainda não possuem sucessão estabelecida e nossa missão é contribuir na mudança dessa realidade, para que elas possam se perpetuar ao longo dos anos, continuando seus negócios”, afirma.

O estímulo à participação do jovem no mercado não é apenas um desafio do mercado, mas do País. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), divulgada em 2019, 41,8% da população entre 18 e 24 anos está desempregada. “São mais de 7 milhões de jovens que precisam de capacitação e de oportunidade para conquistar espaço no mercado de trabalho. O setor segurador tem um potencial de crescimento muito grande, com demanda crescente para pessoas qualificadas”, ressalta Dias.

“Vamos continuar formando e estimulando o trabalho de jovens para atuar, não apenas na corretagem, mas no mercado de seguros como um todo”, conclui o diretor.

Leia mais: Unisincor oferece cursos de RC para capacitar profissionais

N.F.

Revista Apólice