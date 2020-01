O Sul do Rio de Janeiro acaba de ganhar mais uma instituição de ensino. Na noite do dia 23 de janeiro a Unimed Volta Redonda realizou o lançamento do Instituto Lóbus Treinamento, Ensino e Pesquisa Hospital Unimed Volta Redonda. Mais de 70 pessoas estiveram presentes, entre autoridades, médicos cooperados, imprensa e instituições de ensino.

Com o objetivo de conectar pessoas, conhecimentos e experiências, o núcleo de ensino que oferece treinamentos em manequins de simulação realística conta com profissionais qualificados e cursos com certificação internacional pela American Heart Association (Associação Americana do Coração).

A organização oferece ensino a distância; pós-graduação; MBA e gestão; educação continuada; cursos técnicos e de imersão, além de pesquisas clínicas e simpósios para capacitar e gerar competência aos interessados de toda a região.

“Quando assumi a presidência da cooperativa em 2012 tinha o sonho de oferecer graduação a todos os colaboradores, desde então investimos na capacitação continuada. Hoje falo com orgulho que todos os gestores da Unimed têm ensino superior e a maioria pós-graduação. Com o Instituto poderemos ir além, levando conhecimento e contribuindo para a formação dos colaboradores e toda a comunidade”, disse Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da organização.

Com investimento em tecnologia o Instituto visa incrementar a educação em saúde e bem-estar. A nova Hemodinâmica do Hospital recebeu toda a estrutura para gravação e exibição dos procedimentos cirúrgicos que serão transmitidos pela plataforma EAD do Instituto Lóbus, levando conhecimento a profissionais e estudantes da área de saúde em todo o Brasil.

A iniciativa é uma parceria da cooperativa com a E&BR Desenvolvimento Profissional. As duas instituições vão produzir conteúdo para a plataforma de ensino destinado a eventos de saúde, congressos ou simpósios.

A inauguração

Além conhecerem as instalações do Instituto, os presentes puderam participar de palestras e um debate sobre saúde e inovação na era 4.0. Leonardo Araújo falou sobre Empresas Proativas 4.0; seguido por Rafael Figueroa com o tema “O futuro da Inteligência Artificial na saúde”; e Luís Augusto Lobão encerrou as apresentações com “A inovação como vantagem competitiva”. Por meio da plataforma EAD o evento foi transmitido ao vivo e a roda de conversa contou com a interação de participantes pela internet.

O Lóbus está localizado na sede da cooperativa, anexo ao Hospital no bairro Casa de Pedra-VR. Mais informações estão disponíveis no site.

N.F.

