O Movimento Mude1Hábito irá agitar o Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP), nos dias 25 e 26 de janeiro, fim de semana do 466º aniversário da capital paulista. Promovido pela companhia em âmbito nacional para incentivar a melhoria na qualidade de vida, o programa oferece diversas atividades que incentivam a busca pela melhor versão de si a partir da mudança de pequenos hábitos, por meio de alimentação, equilíbrio emocional, prática de exercícios. Para participar, basta ir até o espaço instalado próximo à entrada da pista de ciclismo, entre 8 e 18 horas.

Os frequentadores que visitarem o espaço no parque neste dia podem conhecer de perto a causa e viver a experiência, retirando diversos materiais para a prática de atividades físicas. Bicicletas, patinetes, bolas, frisbees, kits de frescobol e de alongamento serão oferecidos para uso gratuitamente, desde que a pessoa deixe o celular carregando por trinta minutos em um espaço reservado no estande do Movimento, enquanto desfruta os equipamentos disponíveis.

“Queremos que a pessoa tenha a experiência de se desligar do celular e do mundo digital por um momento para aproveitar atividades físicas ao ar livre. Essa mudança de hábito, tão simples, mas que faz toda a diferença para a saúde física e mental, é uma das formas de materializar o programa. Queremos criar uma onda de cuidado com a saúde em todo o País a partir de iniciativas como essa”, ressalta Darival Bringel de Olinda, diretor de Desenvolvimento de Mercado da cooperativa.

Movimento Mude1Hábito

Lançado como campanha institucional pela organização em 2017 para encorajar a melhoria de qualidade de vida das pessoas a partir de pequenas mudanças, o movimento logo ampliou sua dimensão na estratégia de marca, tornando-se uma campanha nacional do Sistema Unimed. “Como uma cooperativa de médicos nosso propósito é justamente o cuidado com a saúde e bem-estar das pessoas. O movimento é uma forma de colocar isso em prática”, afirma Olinda.

O programa desenvolve uma série de atividades em diversos Estados, oferecendo ações em três frentes: Equilíbrio, Movimento e Alimentação. Seguindo estes pilares, as comunidades podem contar, por exemplo, com iniciativas de estímulo à leitura, prática de ioga, conscientização sobre a importância da dedicação de mais tempo à família e amigos, destinação correta do lixo, além de parcerias com teatros e cinemas, academias ao ar livre, passeios ciclísticos, corridas e caminhadas, quitandinhas de frutas, bike suco e incentivo às trocas saudáveis na alimentação.

O conceito da campanha se baseia em resultados de uma pesquisa da Duke University, dos Estados Unidos, que demonstra que cerca de 40% de tudo que fazemos cotidianamente não são decisões de fato, mas repetições de hábitos que já estamos acostumados a fazer. Sendo assim, conclui-se que mudar esses comportamentos, geralmente automáticos e inconscientes, é importante para a adesão a um novo estilo de vida, mais voltado à saúde e ao bem-estar.

