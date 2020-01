A Tokio Marine é patrocinadora do Rally da Safra 2020, evento concebido pela Agroconsult para avaliar as condições das lavouras brasileiras. A iniciativa é parte da estratégia de crescimento da companhia no segmento do agronegócio, cuja carteira registrou aumento no ano de 2019 com R$ 119,7 milhões em prêmios emitidos. Esse resultado supera mais de cinco vezes a expectativa traçada no início do ano passado, de R$ 20 milhões.

“Atuamos nesse segmento desde 2015 e, desde então, adquirimos expertise e maturidade na área, o que nos permitiu ampliar nossa cobertura de seguro safra em março de 2019. Participar do evento é uma excelente oportunidade para estarmos próximos dos produtores rurais, o que, consequentemente, nos permite identificar suas necessidades. Acreditamos que essa troca é fundamental para desenvolvermos soluções adequadas às demandas do campo e fomentar a cultura do seguro no agronegócio”, explica Joaquim Neto, gerente de produtos Agro da seguradora.

Em 2019, a empresa ampliou sua atuação no segmento e passou a oferecer coberturas para eventos climáticos e intercorrências climáticas, como seca, excesso de chuva, granizo e geada, dentre outros, para mais de 70 tipos de culturas e presença em todo o País. Entre as coberturas do produto, estão a opção de talhonamento, incremento de até 30% no valor da média de produtividade do IBGE (desde que haja emprego de ferramentas tecnológicas) e equipes de precificação e gerenciamento de riscos preparadas para oferecer soluções de acordo com o tempo e a região de cultivo de cada atividade agrícola.

O Rally da Safra chega este ano à sua 17ª edição, com a expectativa de percorrer mais de 100 mil km em 12 Estados e visitar mais de 1.700 lavouras. A primeira etapa do projeto tem início no dia 13 de janeiro, com foco em plantações de soja.

N.F

