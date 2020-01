A Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, acaba de firmar uma parceria com a seguradora Zurich e a corretora Aon e está incluindo em suas soluções a distribuição de seguros. As modalidades disponíveis são as de vida em grupo, residencial e patrimonial, que podem ser contratadas diretamente pelo aplicativo ou portal da empresa, garantindo que o processo seja ágil e seguro.

“Essa parceria é muito importante e representativa para a companhia, pois reforça nossos investimentos na diversificação de soluções oferecidas a nossos públicos”, afirma Felipe Gomes, diretor-geral da Ticket.

Soluções de seguro distribuídas

Os estabelecimentos credenciados contam com os seguros de vida em grupo e patrimonial. A primeira opção pode ser contratada para o mínimo de duas e o máximo de 300 vidas pelo portal da marca, custando a partir de R$ 10,50 por vida e tem todas as coberturas previstas nas Convenções Coletivas do setor, como indenização e assistência para os casos de morte, invalidez ou acidente de trabalho, além de oferecer cesta básica, assistência natalidade, auxílio creche e funeral. Já o seguro Patrimonial oferece proteção para danos causados por incêndios, raios, explosões, roubos e deteriorização de bens.

No caso dos empregados que recebem os benefícios da Ticket, estão disponíveis os seguros residencial; de auxílio internação; de acidentes pessoais e de bolsa protegida. Todos eles estão disponíveis no mesmo aplicativo que já é usado para a consulta de saldo, verificação dos estabelecimentos próximos, troca de senha, acesso à promoções entre outras funcionalidades e podem ser adquiridos diretamente pelo usuário com pagamento em seu cartão de crédito.

A modalidade residencial indeniza por prejuízos em decorrência de incêndio, raio, explosão ou implosão e roubo de bens. Também inclui a oferta de serviços especializados e assistências em geral, como chaveiro, hidráulica, elétrica, vidraceiro, vigilância, guarda de móveis, reparações em telhado, serviços de limpeza e manutenção de caixa d’agua.

Já o bolsa protegida oferece indenização para os casos de roubo ou furto de bolsas, mochilas, pastas e sacolas. Estão cobertos itens, como carteira, óculos de sol, cosméticos, perfumes, chaves, documentos pessoais, notebook, tablet, câmera fotográfica, music player, calculadora, compras não identificadas nos cartões e aparelhos celulares, incluindo modelos smartphones.

A proteção para acidentes pessoais cobre casos de morte ou invalidez permanente e o auxílio internação, oferecendo a cobertura do pagamento de até 15 diárias de internação hospitalar.

Os custos das modalidades disponibilizadas aos trabalhadores variam de R$ 7,50 a R$ 29,50 e as contratações abrem espaço para participação em sorteios mensais no valor bruto de R$ 5 mil.

“Trata-se de um projeto personalizado com foco no desenvolvimento de produtos aderentes a cada público e aos diferentes canais de relacionamento da administradora de benefícios, com preços acessíveis e contratação fácil na compra e utilização dos seguros”, afirma Alexandre Boccia, diretor executivo da Aon.

“Essa nova parceria acompanha as tendências de consumo e diversifica opções para que, cada vez mais, as pessoas tenham acesso aos produtos”, afirma Luis Reis, diretor de Afinidades da Zurich.

As empresas-clientes poderão contratar, em poucos meses, os seguros de vida em grupo e o patrimonial, que vão protege-las contra diversos tipos de riscos a fim de evitar prejuízos. As ofertas foram pensadas para atender as demandas do mercado.

