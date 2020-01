A Susep realizará um workshop sobre o processo de implementação do projeto de registro das operações no mercado de seguros. O objetivo principal do encontro é discutir, com representantes das entidades supervisionadas e das registradoras, pontos relevantes para o processo de execução do projeto.

À ocasião, a entidade apresentará um panorama geral do programa e trará questões abordadas nas consultas públicas 16, 17 e 18, de 2019.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de fevereiro pelo e-mail [email protected], sendo necessário o envio das seguintes informações: nome completo, CPF e entidade/empresa.

Serviço

Data: 05/02 (quarta-feira)

Horário: 9h às 13h

Local: sede da Susep

Endereço: Av. Presidente Vargas, 730, 24º andar (auditório), Centro, Rio de Janeiro.

Programação

9h às 9h15: Recepção

9h15 às 9h45: Abertura (Superintendente da Susep, Solange Vieira)

9h45 às 10h15: Apresentação ‘Projeto Registro das Operações’ (Representante da entidade)

10h15 às 10h45: Apresentação ‘Experiência de Outros Reguladores’ (Representante a confirmar)

10h45 às 11h45: Painel 1 ‘Perspectiva Seguradoras’

Moderador: Represente da entidade

Painelistas: Representantes das entidades do mercado supervisionado

11h45 às 12h45: Painel 2 ‘Perspectiva Registradoras’

Moderador: Representante da Superintendência

Painelistas: Representantes de registradoras

12h45 às 13h – Encerramento (Diretor da Susep, Vinicius Brandi)

N.F.

Revista Apólice