Há mais de 20 anos atuando no segmento de seguros, Ronaldo Dalcin, superintendente Comercial Varejo Nordeste da Tokio Marine, foi eleito presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindseg N/NE) para o próximo ciclo, referente ao período de 2020 a 2022. Durante sua gestão, o executivo buscará implementar ações para contribuir com o desenvolvimento do mercado, especialmente nas regiões capitaneadas pela entidade.

“A nova gestão será norteada por conceitos baseados na união e compartilhamento de forças para atuar no crescimento do mercado segurador. Temos como meta, também, aumentar a participação da indústria de seguros no PIB de cada Estado sob nossa responsabilidade. Há um longo caminho a percorrer, sabemos disso, mas é nosso compromisso protagonizar essa evolução”, afirma Dalcin.

Diversas iniciativas fazem parte dos planos da nova Diretoria para ampliar ainda mais a cultura do seguro na região. A nova equipe atuará focada em ações conjuntas com os agentes locais, especialmente com os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e a sociedade, visando a criação de uma agenda comum de trabalho.

N.F.

Revista Apólice