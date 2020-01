A Sompo Seguros S.A, como parte de sua estratégia de expansão nas diversas regiões do País, acaba de inaugurar suas novas instalações em Curitiba (PR), na Av. do Batel, 1647 – salas 701 e 702, no bairro do Batel. A transferência para o novo endereço tem como objetivo atender aos planos de estruturação para uma fase planejada de crescimento e desenvolvimento, na qual o Paraná é um mercado importante. A estimativa é de alcançar um crescimento de 12% e atingir R$ 142 milhões em prêmios emitidos pela região atendida pela filial.

“Investimos em infraestrutura e capital humano para alçar um novo patamar em termos de representatividade. Nossas expectativas são de alcançar outros 15% de crescimento em 2020. Além disso, a filial Curitiba já é a maior operação do Sul do País e uma das mais representativas para a companhia em âmbito nacional”, observa Alberto Muller, diretor da seguradora para a Região Sul.

“A nossa filial conta com uma equipe comercial estruturada para dar suporte ao corretor de seguros. Além disso, contamos com especialistas em ramos como seguros de Vida, Condomínio, Residencial e Empresarial; por exemplo; que podem contribuir para que o consultor estabeleça negociações de forma ágil e sempre adequadas às necessidades de cobertura de sua carteira de clientes”, acrescenta Ulisses Ferreira Caldeira, gerente da empresa em Curitiba. “Além disso, contamos com uma equipe própria de inspetores de risco na cidade”, afirma o executivo.

