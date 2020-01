A segunda edição do Campeonato de Inovação da seguradora Zurich, voltado para startups de todo o mundo que desenvolvem e aplicam tecnologias na prevenção de riscos em todos os segmentos de negócios, bateu recorde de inscrições. Nesta edição, foram feitas 1.358 inscrições de 693 startups (número três vezes superior em relação à 1ª edição). As inscrições foram encerradas em dezembro.

Na América Latina, o Brasil se destacou por ser o país com o maior número de participantes, com 36 startups, que participarão da rodada nacional de seleção entre 15 e 17 de janeiro.

Tendo como tema central “Protegendo a Próxima Geração”, o campeonato promovido pela seguradora proporciona a todas as companhias e empreendedores uma oportunidade para ampliar os seus negócios, além de ter ao lado um parceiro global com 150 anos de experiência no mercado de seguros.

“Quando lançamos o Campeonato em 2018, ficamos empolgados em ver aonde chegamos com essa jornada. Recebemos diversas inscrições com ideias excepcionais e estamos ansiosos para saber como elas podem nos ajudar a sermos precursores na prestação de serviços personalizados para nossos clientes”, diz Stuart Domingos, head de Inovação da seguradora.

No Brasil, a etapa nacional contará com três dias de evento. O primeiro envolverá os temas de agronegócios e construção; o segundo será sobre Vida; e o terceiro abordará mobilidade e transformação digital. “É gratificante ver a quantidade de empresas que se inscreveram no campeonato, isso demonstra o interesse por parte delas em fazer algo que agregue valor por meio da inovação. Esses três dias serão uma oportunidade para essas organizações e muito rico para ambos”, afirma Rodrigo Barros, diretor de Estratégia e Inovação da companhia no Brasil.

Os vencedores nacionais continuarão nas rodadas regionais, divididas em Ásia-Pacífico, América do Norte, América Latina, Europa e Oriente Médio. Os vencedores gerais da rodada regional, a serem selecionados em junho de 2020, participarão de uma rodada global final, que acontecerá em agosto de 2020.

As startups vencedoras da rodada final terão oportunidade de desenvolver projetos pilotos nas unidades locais da Zurich, com a finalidade de disponibilizar produtos e serviços aos clientes da seguradora em seus países e regiões, podendo ser expandidas globalmente.

