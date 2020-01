As eleições para a nova diretoria do Sindseg SP (Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras de São Paulo) foram realizadas no dia 14 de janeiro e foi definido como novo presidente Rivaldo Leite, diretor Geral da Porto Seguro Seguros. Formado em Administração de Empresas pela Faculdade Senador Fláquer, com especialização em Gestão em Marketing pela ESPM, Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral, e Marketing Estratégico pelo Insper, Rivaldo atua na Porto Seguro há 40 anos, onde construiu uma carreira de destaque e de intenso relacionamento com os corretores de seguros.

Em função de o estado de São Paulo concentrar mais de 40% da produção total de seguros do país, o Sindseg SP é o maior é mais importante deles.

Nos últimos 12 anos o cargo esteve com Mauro Batista. Eleito em 2007, ele foi reconduzido mais quatro vezes ao cargo máximo da entidade. Mauro Batista sai da presidência do Sindseg-SP, mas não se afasta do setor de seguros, ao qual dedicou toda sua vida profissional, atuando como executivo e conselheiro de diferentes seguradoras e entidades, como a Roma Seguros, da qual foi Presidente Executivo, e da CNseg e da Mapfre, da quais é conselheiro. Além disso, segue como Presidente do Conselho Superior da ANSP, Conselheiro da Escola de Negócios e Seguros, Membro do Conselho de Administração do Instituto São Paulo contra a Violência, entre outros.

