A Rede Lojacorr participou da Showtec 2020, evento de tecnologia voltado para o agronegócio do Estado do Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu Maracajú nos dias 22, 23, 24 de janeiro e nessa edição apresentou um crescimento de 25% no número de expositores e no fluxo de clientes.

Durante o evento, a unidade MS da empresa contatou com 32 produtores de mais de 200 mil hectares de áreas cultivadas, que precisam estar asseguradas. Também foram formalizadas parcerias com duas revendas de insumos e uma cooperativa. “Esse contato vai criar uma sinergia importante pra facilitar os acessos dos produtores aos seguros agrícolas”, conta Sidney Rodrigues, gestor da companhia.

No evento, a Lojacorr levou soluções para o produtor. “Apresentamos uma forma de proteger as lavouras. O foco foi orientar o produtor a contratar a melhor opção de seguro agrícola, com o intuito de ajudar o brasileiro a se proteger”, ressalta Rodrigues, que contou o apoio comercial dos parceiros Arnaldo Gaspar Filho (engenheiro agrônomo), Evandro Pletsch (diretor comercial da Innovar), Santos Neto Advocacia, Tokio Marine e Bradesco Seguros.

Leia mais: Rede Lojacorr lança novo produto em consórcios

N.F.

Revista Apólice