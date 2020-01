A Prudential do Brasil Vida em Grupo acaba de lançar uma nova versão do programa de reconhecimento ”Você conquista. A gente reconhece.”, voltado para todas as corretoras de seguro parceiras.

A partir de agora, os pontos acumulados pelas corretoras com as vendas de seguros de Vida em Grupo poderão ser trocados por produtos, serviços e experiências em uma plataforma (https://confraria.giftpremium.com.br), que é automaticamente vinculada a mais de 110 marcas dos segmentos de consumo/bens, restaurantes, viagens, transporte entre outros. Pelo modelo anterior do programa, os pontos acumulados só poderiam ser trocados por brindes da própria seguradora e o resgate dependia de agenda da corretora e do time comercial da companhia.

Com a novidade o objetivo é fortalecer a parceria e confiança que as corretoras de seguro parceiras têm nos produtos e no trabalho desenvolvido pela seguradora. “A nova versão do programa de reconhecimento da empresa traz mais autonomia e comodidade para as corretoras parceiras, já que elas podem adquirir prêmios de forma online. Além disso, por conta da diversidade, é possível gerenciar opções para reconhecer o próprio time comercial pelo empenho e até mesmo adquirir produtos para incrementar a infraestrutura dos escritórios das corretoras, por exemplo”, destaca o vice-presidente de Vida em Grupo da empresa, Carlos Guerra.

Como funciona a nova versão do Programa

A apuração será mensal e feita pela seguradora. Os pontos são cumulativos durante a vigência do programa neste formato, mas, ao final de cada mês, a corretora já pode acessar a plataforma e trocá-los por prêmios de R$ 100, R$ 200 ou R$ 400 no catálogo disponível. Os pedidos podem ser entregues direto na corretora e o valor do frete, quando necessário, será arcado pela organização.

Para as corretoras parceiras, mais informações sobre acesso e como participar da nova versão do programa podem ser obtidas com a equipe Comercial da Prudential no email [email protected]

Novas corretoras que queiram se tornar parceiras da companhia podem entrar em contato pelo site da seguradora.

N.F.

