No aniversário de 466 anos de São Paulo, o Porto Seguro Auto dará um presente aos moradores e apaixonados pela cidade: um city tour gratuito por diversos pontos turísticos, representados por arte, gastronomia e diversão, a fim de mostrar a importância histórica e a pulsante rotina da megalópole brasileira.

Apoiada na causa do Trânsito+gentil, que incentiva as pessoas a tomarem atitudes pautadas na gentileza, a ação contará com três ônibus que circularão pela cidade de São Paulo, com um guia turístico, e atenderão qualquer pessoa que queira embarcar, entre 10h e 18h do dia 25 de janeiro. Os pontos de embarque e desembarque serão na rua Matias Aires, 197 (Consolação), rua Peixoto Gomide, 1018 (Jardins), rua Líbero Badaró, 266 (Centro) e rua Joaquim Floriano, 731.

Para participar será preciso baixar o app do movimento, fazer o cadastro e apresentá-lo na entrada do passeio. Quem não tiver, poderá fazer o download dentro do ônibus (equipado com wi-fi) com ajuda dos promotores.

Veja qual será o roteiro do passeio:

Consolação: Caos Bar e Antiguidades, Instituto Moreira Salles, Praça Vilaboim, Espaço Itaú de Cinema, Retrô Hair e Praça Roosevelt (pista de skate).

Jardins: Galeria Ouro Fino, CineSESC, Frank Phillips, MASP, Geek.etc.br, Parques Mário Covas e Trianon.

Centro: Pinacoteca do Estado, Museu da Língua Portuguesa, Palácio das Indústrias (Catavento Cultural e Educacional), Museu da Diversidade, Mercado Municipal, Largo do Arouche, Centro de Memória do Circo, Edifício Martinelli.

Vila Madalena: Beco do Batman, Choque Cultural, Fina Oficina, Maria Jovem, Posto 6, Praça Benedito Calixto, Salve Jorge, Retrô 63.

Itaim: Hamburgueria Nacional, Kinoplex Itaim, Hooters, Parque do Povo, Shopping JK Iguatemi, Sorveteria Cuordicrema, Bravo Revistaria.

Mais informações em sobre roteiros e horários estão no site.

N.F.

Revista Apólice