A Minuto Seguros abriu 2020 com a perspectiva de realizar cerca de 100 contratações até junho. Com indicadores que mostram o início de uma retomada na economia, a empresa segue investindo para o crescimento e deve expandir o quadro de colaboradores com a entrada de, aproximadamente, 20 pessoas por mês até o final do primeiro semestre. De acordo com a Diretora de Recursos Humanos da companhia, Adriana Blay, as vagas serão abertas majoritariamente para a área Comercial.

A nova expectativa de crescimento da equipe da insurtech brasileira segue uma tendência estabelecida na trajetória da empresa. Desde que se mudou para o centro de São Paulo, a startup aumentou em cerca de 60% o seu corpo de funcionários. No início de 2020, o número chega próximo aos 500. Segundo o CEO da companhia, Marcelo Blay, o planejamento traçado quando a empresa foi idealizada alia-se ao otimismo relacionado à economia, que tem previsão de crescer o dobro em relação a 2019, como projetado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). “O crescimento segue de acordo com o que foi projetado no business plan da organização e é potencializado pelas boas perspectivas no cenário econômico, que estimula investimentos e inclui elevação do número de empregos,

indicador que nós temos orgulho de contribuir”, diz Blay, CEO da startup de seguros.

Além dos investimentos em tecnologia que vem tornando a corretora preparada para as tendências digitais, as novas contratações fazem parte dos planos de investimento para continuar possibilitando que o atendimento ao cliente seja omnichannel, ou seja, realizado por diferentes canais. Em 2018, a Minuto entrou na lista das 100 insurtechs mais inovadoras do mundo, de acordo com o ranking publicado pela inglesa Fintech Global, justamente por ser um modelo de seguro digital que apresenta grande força no mercado. Assim, a empresa busca expandir suas inovações em soluções tecnológicas.

Companhia promove desenvolvimento de seus profissionais

Além de realizar novas contratações, a startup aposta no crescimento de colaboradores que já integram a companhia. Em 2019, 37 funcionários foram promovidos ou efetivados na empresa, o que representa, aproximadamente, 8% do total de profissionais presentes em seu quadro. Gerar oportunidades para Jovens Aprendizes também faz parte da estratégia de desenvolvimento dos colaboradores da corretora: 45% dos jovens admitidos desde novembro de 2014 foram contratados de forma definitiva.

Leia mais: Minuto Seguros recebe investimento de cerca de US$ 60 milhões

Como parte do desenvolvimento dos profissionais, a insurtech promove treinamento de formação para os novos colaboradores da área comercial, que aborda práticas de atendimento e vendas de acordo com os valores da empresa. A Minuto também realiza treinamentos de reciclagem, voltados para funcionários que já fazem parte da equipe, com o intuito de atualizar e potencializar suas habilidades. De acordo com Blay, capacitar e dar oportunidades a quem integra o time vai ao encontro dos ideais da startup.

“O conhecimento abre portas para o crescimento dos profissionais não só do ponto de vista técnico, para o desempenho em suas áreas de atuação, mas em diversos outros aspectos da vida, o que também contribui para que estejam cada vez mais preparados e almejem novas oportunidades dentro da empresa. Para nós, participar dessa evolução é gratificante”, conclui o executivo.

N.F.

Revista Apólice