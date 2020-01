Em dados recém divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), a Seguralta aparece no ranking das 50 maiores franquias em território brasileiro. A marca está na 12ª posição e tem planos de subir de colocação para o próximo ano.

Para isso, irá ampliar e aperfeiçoar as ferramentas e suportes disponíveis para os franqueados, investir em endomarketing para tornar o dia a dia dos negócios mais harmônico, aumentar o investimento em tecnologia e inovação e seguir acompanhando as tendências do mercado, trazendo novidade, para seus clientes, expandindo assim em áreas em que a atuação da empresa não está presente.

No ranking que divide as regiões houve um crescimento na região Norte, onde subiu da 14ª para a 9ª posição. O objetivo agora é atingir esse mesmo desenvolvimento no restante do Brasil, apostando em campanhas de marketing para aumentar a visibilidade da marca.

“Estar presente por dois anos consecutivos na 12ª posição cria uma enorme responsabilidade de honrar as nossas metas e aperfeiçoar nosso trabalho. Apesar de termos mantido a colocação este ano, reduzimos bastante a diferença com 11º colocado, que foi de apenas 10 unidades”, afirma Nilton Dias, diretor comercial da rede.

A expectativa para 2020 é manter a média de novos franqueados, abrangendo e expandindo para as regiões nas quais a atuação e expressividade são baixas. O ano começa muito bem: só em janeiro, a Seguralta já inaugurou 28 unidades.

