A MAG Seguros, que completou 185 anos de atuação em 10 de janeiro deste ano, apresentou seu novo modelo de estrutura comercial da diretoria de Varejo, comandada por Marcio Batistuti. Com foco em desenvolver as oportunidades e fomentar o crescimento das vendas para 2020, a diretoria passa a contar com cinco superintendentes regionais, que já são pratas da casa.

Ari Lima passa a comandar a regional SP/Sul que, além das duas unidades na capital paulista, conta com outras oito praças localizadas na região Sul do país. Karina Castro, que era superintendente em São Bernardo do Campo, assume o desafio de liderar uma das maiores sucursais da seguradora: a de São Paulo.

Leandro Fortunato é o responsável pela regional SP/Interior, que passa a contar com 13 unidades da empresa. Reforçam o time Juan Alves, promovido a superintendente de São Bernardo do Campo; Paulo Emílio Fortunato, que assume São José dos Campos; Rodrigo Pereira, que passa a comandar São José do Rio Preto, e Felipe França, que volta para a companhia assumindo a unidade de Campinas.

A regional Norte/Nordeste é comandada por Miguel Duarte, incorporou a Sucursal Manaus e conta agora com cinco unidades da seguradora. Já a regional Sudeste/Centro é liderada por Ronaldo Gama. Reforçam o time o superintendente Rafael Rocha, que deixa Salvador para assumir a unidade de Belo Horizonte; Waleska Severgnini, que passa a comandar as operações em Vitória; e João Manoel Rezende, promovido a superintendente de Salvador.

Por fim, a regional Leste é chefiada por Wagner Lima, que tem sob o seu comando sete unidades. Tem como novidades as promoções de Rodrigo Prevot, superintendente do Rio de Janeiro, e de Marcos Veríssimo, que assume a superintendência em Niterói. A companhia também passa a contar com um novo escritório na Barra da Tijuca, comandado por Fabio Cardoso. O objetivo da empresa é fortalecer o atendimento dos corretores de seguros da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Somos uma empresa dinâmica e estamos atentos ao mercado e às oportunidades que ele nos mostra. Isso se reflete tanto em produtos, linhas de negócio, como estrutura. Isto é fundamental para que possamos contar com uma boa dinâmica de relacionamento e ações para nossos corretores e parceiros em todo o país”, afirma Batistuti.

