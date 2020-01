A Liberty Seguros realizou na última terça feira, dia 28, a aula final da Academia Digital, treinamento voltado para profissionais de seguros se especializarem em vendas de produtos por meio das mídias sociais. Realizada em São Paulo, a aula reuniu 50 parceiros de todo o Brasil, que foram selecionados por terem o melhor desempenho durante o curso.

A programação da aula presencial incluiu palestras sobre Marketing Digital, Planejamento, Produção de Conteúdo, com a condução de Lorran Souza, da Agência Maristo, e uma palestra motivacional com o tema “Vai lá e faz!”, realizada por Guilherme Piletti, da escola Perestroika. Já é o sexto ano em que a seguradora realiza treinamentos para corretores com foco nas redes sociais e é a segunda edição do programa.

“Nós sabemos da importância do corretor e isso faz com que a gente busque conhecimento para atender melhor os clientes e prestar um serviço de melhor qualidade. A Academia Digital nos proporcionou uma imersão sobre marketing digital, tendências para comunicação e vendas para, assim, fortalecermos o mercado de seguros no Brasil”, afirma Edgar Torres, da Torres Norte Corretora de Seguros.

No fim do dia, todos os corretores finalizaram o treinamento com um happy hour na matriz da empresa, para comemorar e estreitar o relacionamento com os executivos participantes.

“O programa é uma de nossas iniciativas que visa o crescimento dos negócios dos nossos corretores parceiros, melhorando a experiência do cliente e ampliando suas possibilidades de atuação no ambiente digital”, diz Patricia Chacon, diretora de Transformação da seguradora. “Ficamos muito felizes em finalizar essa segunda edição do treinamento com a participação de mais de 650 corretores em todo o país”, ressalta a executiva.

