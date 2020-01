No mês de março a Kuantta vai colocar no ar o primeiro marketplace do mercado de seguros, uma plataforma que vai oferecer descontos em produtos e serviços. A Fórmula do Corretor será um meio no qual os corretores de seguros encontrarão recursos para auxiliar no aumento da progressão das vendas, com diferenciais que podem atrair maior rentabilidade.

De acordo com Arley Boullosa, o objetivo é que os profissionais encontrem no sistema tudo o que precisam para suas operações, obtendo vantagens e atraindo novos segurados. “Sei o quanto é difícil encontrar alguns serviços que precisamos nas nossas corretoras. Escolher errado é perder tempo e não podemos nos dar ao luxo de perder um dia. Na plataforma teremos a disposição da categoria diversos produtos e serviços. Vamos oferecer marketing digital, contabilidade, assistência jurídica, sistema de gestão multicalculo, clube de benefícios, leads, ensino, atendimento comercial e muitas outras parcerias que estão em fase final de fechamento de contrato com descontos para os corretores. Todos os produtos e serviços que serão oferecidos já foram testados por vários corretores parceiros e isso faz com que a aceitação seja maior”, explica.

O marketplace é um método eficiente na fidelização de clientes, pois oferece todas as ferramentas para que ações sejam criadas para agregar valor à experiência do usuário. A Kuantta criou vínculos com empresas que já estão prestando serviços aos corretores parceiros, no qual já existe uma referência no que diz respeito ao que será oferecido na plataforma.

N.F.

Revista Apólice