A It’sSeg acaba de fechar o seguro da primeira frota de carros elétricos do Brasil. Os veículos pertencem à BeepBeep, startup de compartilhamento de carros elétricos. O acordo prevê que a companhia faça o gerenciamento ativo de toda a frota, que deve chegar a 100 unidades até o final do primeiro semestre do ano que vem.

“Nosso desafio era precificar de maneira competitiva uma atividade como esta. Como estamos lidando com um produto relativamente novo e de difícil precificação, promovemos vários encontros nos últimos meses para ajustarmos a viabilidade de toda a operação. Encontramos adversidades até acharmos um parceiro alinhado às nossas expectativas e necessidades”, explica Fernando Martinez, diretor de ramos elementares da It’sSeg. “Nossa dificuldade em ajustar o valor de maneira competitiva foi pela pouca experiência com veículos elétricos e também pelo fato do sinistro parcial ser mais alto, impactado pelo custo de reposição das baterias do veículo”, afirma o executivo.

A startup, comandada pelos executivos André Fauri e Fábio Fagianoto, estreou sua operação na cidade de São Paulo. Com investimento inicial de R$ 3 milhões, conta hoje com 30 veículos espalhados por estacionamentos parceiros da empresa. Para alugar um veículo, é necessário baixar o app da companhia, fazer o cadastro, que se estiver válido é analisado e aprovado em menos de um minuto. Com a aprovação dos dados, basta apenas fazer a reserva e se dirigir a um dos pontos disponíveis para retirada do carro.

De acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o Brasil atingiu o recorde nacional de venda de veículos elétricos e híbridos em 2018. Foram comercializados cerca de 4 mil, um aumento superior a 20% em comparação a 2017.

Leia mais: Carlos Eduardo Sarkovas é o novo diretor comercial da It’sSeg

N.F.

Revista Apólice