O iFood acaba de lançar uma novidade para cobertura do seguro de acidente pessoal dos parceiros de entrega. A partir de agora, todos os entregadores cadastrados na plataforma têm cobertura enquanto estiverem realizando uma entrega com o app e estarão cobertos também no “retorno para casa”, sem qualquer custo para eles. Em parceria com a MetLife e a MDS, a iniciativa vale para os modais de entrega existentes no aplicativo e em todo território nacional.

“Entendemos que a cobertura é uma iniciativa importante para reforçar a nossa parceria com os entregadores e com a segurança no trânsito. Em outubro, lançamos o seguro de acidentes pessoais com cobertura para Grande São Paulo, em novembro, estendemos para o Brasil todo e vamos iniciar o ano com a cobertura estendida após a última entrega”, explica Roberto Gandolfo, vice-presidente de Logística da empresa.

Para os parceiros que utilizam moto, após a última entrega do dia, a cobertura é estendida por mais uma hora e até 30km do local da última entrega; já para os parceiros que realizam entregas com bicicletas, patinete ou a pé, o período de extensão é de duas horas, considerados os mesmos 30km do local da última entrega. Para todos os parceiros, o seguro fica restrito aos modais utilizados para a entrega. Mais detalhes sobre o seguro acidente pessoal estão no site.

Leia mais: MDS Brasil anuncia parceria com a Genial Investimentos

N.F.

Revista Apólice