A Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), seguradora para riscos corporativos do Grupo Allianz, anunciou Henning Haagen como chief Underwriting Officer Specialty e membro do conselho de Administração da companhia, sujeito a aprovação regulatória. Ele iniciará no novo posto em 1° de março, sucedendo Paul O’Neill, que deixou a empresa em 2019.

Haagen será responsável pelas linhas de Aviação, Entretenimento, Marine e Mid Corporate. Ele também supervisionará a função de Integridade e Soluções de Subscrição Global da organização, que estabelece práticas comuns de subscrição em todas as linhas de negócios e em conformidade com os padrões Allianz de Property & Casualty, além da Academia de Subscrição da companhia, que oferece treinamentos especializados para os colaboradores.

O executivo é hoje o diretor Regional de Specialty e executivo para região Nordeste da AGCS América do Norte, papeis que desempenha desde Janeiro de 2017. Em breve, a empresa anunciará seu(s) sucessor(es).

Na organização, Haagen já passou por diversas áreas, como diretor Global de Aviação, chief Aviation Underwriting Officer para EMEA e Asia Pacifico, diretor Global de Resseguros e, ainda, diretor de Subscrição de Resseguros – Aviação. Ele possui mais de 20 anos de experiência em subscrição e trabalhou em empresas como a GE Frankona Reinsurance, Augsburg Re e Gerling Insurance and Reinsurance.

Joachim Mueller, CEO da companhia, comenta: “Precisamos de um forte foco na subscrição dentro do conselho e Henning traz experiência nessa área, com anos no mercado global de Resseguros e Specialty. Ele assumirá a responsabilidade por uma parte essencial de nossos negócios e espero que trabalhemos juntos para gerenciar nosso portfólio global, com um foco na subscrição e lucratividade”.

N.F.

Revista Apólice